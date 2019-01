München - Es ist vollbracht: Die neue Großmarkthalle in Sendling darf der Hallenbetreiber "Umschlagzentrum Großmarkt München" (UGM) bauen und auch selbst betreiben. Die Stadt gibt dem Investor den Grund im Erbbaurecht ab. So hat es der Kommunalausschuss des Stadtrats gestern in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig festgezurrt.