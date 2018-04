Endgültig zerstritten? Jenny Frankhauser: "Kein Verhältnis mehr" zu Daniela Katzenberger

Polizistin in den Kopf geschossen Darum wird der Täter nicht verurteilt werden

Am Dienstag, 10. April, beginnt in München der Prozess gegen Alexander B.. Er schoss rund ein Jahr zuvor bei einer Routine-Kontrolle an der u_bahn-Station Unterföhring einer Münchner Polizistin in den Kopf. B. gilt als schuldunfähig - die AZ erklärt, was das bedeutet.