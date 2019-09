München - Reiche Kunden, arme Banken: Eigentlich müsste sich die Stadtsparkasse freuen. In den vergangenen Jahren bringen die Münchner immer mehr Geld in die Filialen des Instituts. Doch, die Sparkassen wollen das ganze Geld überhaupt nicht. Sie tun sich schwer, das von ihnen verwaltete Geld in Gewinne umzusetzen.