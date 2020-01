Emotionales Statement Prinz Harry wollte nicht zurücktreten, aber: "Ich hatte keine Wahl"

Abreise nach Kanada?

Er werde immer den allergrößten Respekt vor seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (93), haben, so Harry weiter. Er sei ihr und der königlichen Familie dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Monaten. Der 35-Jährige erklärte auch, er werde weiterhin "derselbe Mann sein, der sein Land in Ehren hält" und sein Leben der Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen und Militärgemeinschaften widme.