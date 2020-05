In den sozialen Medien macht sich Influencerin und Spielerfrau Cathy Hummels gegen Mobbing stark. Auch sie selbst bekommt immer wieder heftige und beleidigende Nachrichten zugeschickt. Mittlerweile kann sie damit gut umgehen, allerdings war das nicht immer so. In der Vergangenheit erlebte die heute 32-Jährige drei schwere Depressionen, wie sie selbst sagt.