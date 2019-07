Emotionaler Post bei Instagram Nach Tod von Costa Cordalis: Daniela Katzenberger sagt Danke

Lucas Cordalis absolviert ersten Auftritt

Auch für Lucas Cordalis muss das Leben nach dem Tod seines berühmten Vaters irgendwie weitergehen. Am Wochenende absolvierte der 51-Jährige beim Hamburger Schlagermove erstmals wieder einen Auftritt in der Öffentlichkeit. Obwohl ihm das Musikmachen in dieser Zeit "nicht so leicht" falle und er sein Leben erst einmal "neu ordnen" müsse, wolle er an alten Strukturen festhalten. Wie er "rtl.de" bestätigt, werde er auch weiterhin Songs schreiben und dem Fernsehen erhalten bleiben.