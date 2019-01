Schlitz - Es war eine Nachricht, die Familie, Freunde und Fans ins Mark getroffen hat: Angela Wepper, Ehefrau des beliebten Schauspielers Fritz Wepper, starb in der Nacht zum 11. Januar überraschend an den Folgen einer Hirnblutung. Am Samstag wurde sie im Anschluss an eine Trauerfeier in der Pfarrkirche Christkönig im hessischen Schlitz beigesetzt.