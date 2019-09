Am kommenden Samstag muss der TSV 1860 beim MSV Duisburg ran (ab 14 Uhr im AZ-Liveticker). Für Löwen-Stürmer Sascha Mölders (34) ist die Partie in Duisburg eine Rückkehr an den Ort seiner Hochzeit. Beim MSV kam Mölders nicht nur zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, sondern er lernte dort auch seine heutige Ehefrau Ivonne kennen. Fußballromantik pur: Die beiden feierten vor elf Jahren sogar ihre Hochzeit in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.