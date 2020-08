Emma Corrin als Diana Spencer "The Crown": Erster Teaser verrät Starttermin von Staffel vier

Fotografen reißen sich um sie

Corrin ist in ihrer Rolle der jungen Diana in dem Clip niemals ganz zu sehen. Mal lässt sich hier ein kurzer Blick auf die spätere Ehefrau von Prinz Charles (71) erhaschen, mal dort einer. Lautstark ist hingegen eine Menschenmenge samt Fotografen zu hören, die allesamt den Namen Dianas rufen. Die vierte Staffel handelt von den Anfängen ihrer Beziehung zu Prinz Charles - inklusive Hochzeit. So ist am Ende des Teasers Diana in ihrem ikonischen David-Emmanuel-Hochzeitskleid zu sehen, in dem sie langsamen Schrittes einen Gang entlangschreitet.