Zahlen

1,3 Millionen Menschen leben in Estland: weniger als in München. Und das auf 45.000 Quadratkilometern, einer Fläche so groß wie Niedersachsen. Etwa die Hälfte des Landes besteht aus Wald. Nur ein Viertel der Esten bekennt sich zu einer Religion. Die Hauptstadt Tallinn, die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt Nordeuropas, hat 430.000 Einwohner, liegt am Finnischen Meerbusen der Ostsee, 80 Kilometer südlich von Helsinki. Vor der Küste: mehr als 2000 Inseln. Höchste Erhebung ist mit 318 Metern der Suur Munamägi, der Große Eierberg, an den Grenzen zu Lettland und Russland. Die Durchschnittstemperatur übers Jahr beträgt in Tallinn frostige 4,5 Grad.