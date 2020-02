"So ein Tag wie heute hilft mir ungemein. Das war ein ganz wichtiger Tag für mich, wie das Knie reagiert", erklärte der Nationalspieler am Montagabend am Rande der Präsentation des neuen Lifestyle-Magazins "Life After Football" im Hotel Andaz in München. "Das war von vorne bis hinten richtig gut. Das Wichtigste war, dass das Knie nicht anschwillt, deshalb bin ich sehr glücklich heute."