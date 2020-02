Die Aussicht auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft und den drei "Heimspielen" in seinem Wohnzimmer in München, haben dem 24-Jährigen noch ein bisschen mehr Motivation während der langen Zeit in der Reha gegeben. "Ich habe dieses Ziel gebraucht, den Anreiz, noch während der Saison für Bayern zu spielen und zur EM zu fahren. Deswegen hat mich die Aussage von Uli Hoeneß auch überrascht."