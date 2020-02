- Hohe Gefahr für Grundschüler am Gärtnerplatzrondell: An der Ampel über die Corneliusstraße gibt es Probleme. Rechtsabbieger und Fußgänger haben gleichzeitig grün. Abbiegende Autos beachten aber den Vortritt der Fußgänger nicht immer. Autofahrer biegen ebenfalls illegal in die Corneliusstraße ein, die eigentlich für Busse, Taxis und Radfahrer reserviert ist. Für Fußgänger biegen diese Autos sehr unerwartet ab. Außerdem ist die Ampel am Wochenende außer Betrieb, obwohl gerade dann viel Freizeitverkehr durch Familien mit Kindern, Segways und Eventbikes herrscht, beklagen die Eltern.