Im Elfmeterschießen: Oliver Kahn wird zum Matchwinner

Doch das Finale im Mailänder San Siro Stadion gegen den FC Valencia begann für die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld denkbar schlecht. Bereits in der 3. Minute gingen die Spanier durch einen Handelfmeter in Führung. Mehmet Scholl scheiterte wenige Minuten später vom Punkt an Valencias Schlussmann Santiago Cañizares. In der 50. Minute glich Stefan Effenberg zum 1:1 aus - wiederum per Strafstoß.