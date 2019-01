Die drei Finalisten müssen sich am letzten Tag im australischen Busch noch einmal in Prüfungen beweisen. Evelyn Burdecki trifft es besonders hart, da sie zu einer ekligen Essensprüfung muss. Sie scheitert an der Schweinelunge ("Ich kriege das nicht runter") und am Lammhirn. Sie würgt, schluckt und erbricht plötzlich: "Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann." Doch sie macht weiter, isst Kamelpenis, einen lebendigen Skorpion und trinkt Kuh-Urin mit Kakerlaken. Ergebnis: Drei Sterne.