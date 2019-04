Spuck-Attacke: Wird Efkan Bekiroglu vom TSV 1860 sanktioniert?

Nicht unbedeutend für die Entscheidungsfindung: 1860 dürfte hoffen, dass sich einige Vorfälle vor Bekiroglus Ausraster strafmildernd auswirken, denn: Gorenzel erklärte erneut, dass der Deutsch-Türke und Kollege Kodjovi Koussou im Spiel beleidigt worden sei. "Es waren mehrere Dinge, die ich hier nicht wiedergeben will, weil diese Dinge in unserer Gesellschaft heutzutage nichts mehr verloren haben", sagte Gorenzel. Diese habe man in der Stellungnahme auch vermerkt: "Wir haben dem DFB diese Dinge ganz klar wiedergegeben." Die Nachfrage, ob es sich um rassistische Beleidigungen gehandelt habe, dementierte der 47-Jährige nicht und erklärte lediglich: "Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich gebe bewusst keine Details wieder."