Argentinien ist ein Einwanderungsland und die Italiener haben ihre Eisrezepte mitgebracht, die südamerikanisch interpretiert wurden. Dulce De Leche ist so etwas, an dem man in Argentinien nicht vorbeikommt. Den Milchkaramell gibt’s als Aufstrich, Pudding, Flan, Keks oder Eis. Im "Patagon Helados", der ersten argentinischen Eisdiele in München, mit Schokokuvertüre oder Alfajor-Eis, das auf einen Keks mit Milchkaramell, Orange und Mandel zurückgeht.