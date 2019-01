Sie werden am 24. Januar 38.

Das kann ich nicht leugnen. Es gibt sicher Spieler, die in meinem Alter noch mehr Partien in der DEL bestritten haben, aber das ist dem Umstand geschuldet, dass ich erst relativ spät in die DEL gekommen bin. Für mich war das der richtige Weg. Welches der 750 Spiele ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Das war das vierte Spiel in der Finalserie 2016 in Wolfsburg, als wir den Titel geholt haben, ich die Meisterschaft gewinnen konnte. Da ist so viel von mir abgefallen, das war wirklich die Erfüllung eines Lebenstraumes. Auch die siebte Partie in der Finalserie gegen Berlin in der vergangenen Spielzeit war speziell. Im allerletzten Spiel der Saison noch zu triumphieren, emotionaler kann es kaum noch werden.