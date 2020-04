Renate Tahler lebt seit einiger Zeit in dem Pflegeheim. Ihr Mann Georg ist in der betreuten Wohnung geblieben, die nur 80 Meter entfernt liegt. "Er kommt sie jeden Tag besuchen", sagte Jäger. "Die sind so ein Pärchen, wie man es sich selber für das Alter wünscht." Doch seit der Corona-Krise dürfen die beiden keinen Kontakt mehr haben. Besuch ist in Pflegeheimen nicht erlaubt. Dabei wollten die beiden ihren 65. Hochzeitstag am Sonntag so gerne gemeinsam mit einer schönen Torte feiern.