Eisenbahnersiedlung Kampf der Genossenschafter in Neuhausen

Was droht, wenn es nicht klappt? Die Wohnanlagen an der Schluder-, Schlör-, Sedlmayr-, und Donnersbergerstraße, genauer gesagt die 18.400 Quadratmeter Grund, auf dem sie stehen, könnten auf dem freien Markt an Investoren verkauft werden. Viele Mieter gehen dann davon aus, dass sie nicht in ihren Wohnungen bleiben können. Manche fürchten sogar, dass die über 100 Jahre alten Gebäude, die so prägend für das Viertel sind, abgerissen werden.