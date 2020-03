"Einzig richtige Entscheidung" Erst 2021: So reagieren Betroffene und Fans auf die EM-Verschiebung

"So gerne wir nun gegen Italien und Spanien, insbesondere aber die EURO 2020 im Sommer mit unserer jungen Mannschaft und den drei tollen Heimpartien in München gespielt hätten, so alternativlos sind diese Entscheidungen im Moment", erklärt Oliver Bierhoff (51), DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, auf der Webseite des DFB. "Wir alle müssen die Gesundheit und das Leben von Menschen schützen, das gilt selbstverständlich auch für den Fußball. Deshalb ist es völlig richtig und alternativlos, die EURO zu verschieben", erklärt Bundestrainer Joachim Löw (60) zu der UEFA-Entscheidung. Die Nationalspieler hätten natürlich "wahnsinnig gerne die EURO im Sommer gespielt, was sie sich auch erarbeitet hatten." Jeder Sportler lebe doch für diese großen Spiele, "für diese großen Turniere, die ein Land, einen ganzen Kontinent oder bei Weltmeisterschaften die ganze Welt begeistern", so Löw.