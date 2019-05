MARCO HILLER, NOTE 4: Glänzte und patzte: Beim Strafstoß zum 1:2 zwar in der richtigen Ecke, aber nicht am Ball. Top-Parade kurz vor der Pause, nach dem Seitenwechsel beim 1:3 zu weit vor dem Tor. Danach die nächste Rettungstat - doch das 2:4 warf er sich selbst in den Kasten.