München - Der TSV 1860 hat sich für das kommende Wochenende einiges vorgenommen: Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Daniel Bierofka am 25. Spieltag der 3. Liga bei Energie Cottbus (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) - tags zuvor haben die Löwen kurzfristig ein Testspiel angesetzt. Dies teilte Sechzig am Donnerstagnachmittag mit.