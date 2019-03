TSV 1860 verhandelte mit Stephan Fürstner

Am Samstag (14 Uhr, live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wird er seine Eintracht gegen die Sechzger in der Dritten Liga auf das Feld führen, "da ist kein Platz für irgendwelche Diskussionen ob rot oder blau". Dabei wäre er im Sommer beinahe ein Blauer geworden, hätte sich den Traum so manches oberbayerischen Fußballers erfüllt: Auch in München einen Vertrag zu unterschreiben. So bestätigte Löwen-Coach Daniel Bierofka Gespräche mit dem Mittelfeldregisseur, der für Greuther Fürth 30 Bundesliga-Spiele gemacht und dabei ein Tor erzielt hat.