Tegernsee - Die Lage direkt am See mit Steg und Liegewiese ist einmalig, doch das Bastenhaus in Tegernsee steht seit Frühjahr 2016 leer. Es soll als Asylheim dienen. Dafür pachtete es das Landratsamt Miesbach im Juni 2016 für die Dauer von zehn Jahren. Seitdem verursacht der Leerstand 10.000 Euro Pacht monatlich.