Turan in der Türkei für 16 Spiele gesperrt

Richtig glücklich wurde Turan in Barcelona nicht. Der langjährige türkische Nationalspieler konnte sich beim katalanischen Klub nie wirklich durchsetzen und bestritt in drei Spielzeiten lediglich 36 Partien. 2018 wurde er für zwei Jahre an Istanbul Basaksehir ausgeliehen.