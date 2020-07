Längst hatte die Großstadt München den Großkonsum und dessen modernes Verteilsystem entdeckt. Zwischen Hauptbahnhof und Marienplatz schossen Kaufhäuser aus dem Boden. Ihr produktivster Schöpfer war Albert Schmidt, der auch die Synagoge, die Lukaskirche, das Hotel Stachus sowie zahlreiche Geschäftshäuser gebaut hat. 1895 errichtete er mit anderen Architekten dort, wo die Föderls so lange Bier gezapft hatten, ein Großkaufhaus für einen gewissen Ernst Horn. Der entstammte einer oberfränkischen Familie, die mit einer "Kolonial- und Eisenwarenhandlung" reich wurde, indem sie viele Artikel, hübsch angeordnet und preiswert, unter einem Dach angeboten hatte. Horn heiratete 1918 die erste deutsche Olympiasiegerin Annie Hübler. Sie leitete später die Ostbahnhof-Filiale. Ihr Mann starb 1950.

Das modernste Warenhaus Europas

Noch im Kriegsjahr 1940 konnte das Kaufhaus Horn laut Katalog, der heute teuer gehandelt wird, Kleidung, Stoffe, Möbel, Wäsche, Teppiche und vieles andere anbieten. Dann kamen die Bomben, 40 Prozent des beliebten Warentempels wurden völlig zerstört. Doch die Filetstücke Karlsplatz Nummer 21 bis 24 blieben nicht allzu lange Zeit eine Brache. Das deutsche Wirtschaftswunder verlangte nach neuen großen Verkaufsflächen.

Am 21. September 1951 wurde der neue "Kaufhof am Stachus" feierlich eröffnet. Man pries ihn als eines der modernsten Warenhäuser Europas. "Tatsächlich eine völlig neue Welt," jubelte eine Zeitung. Laufend Angebote, wöchentlicher Wechsel der Dekoration, reihenweise Rolltreppen und riesige Fahrstühle – in einem kam ein Baby zur Welt. Eine wahre Wirtschaftswunderwelt hinter Beton.

Nachdem die Leute das Kaufhaus beim großen Stachus-Umbau Anfang der 1970er lange Zeit von der Stadt her nur noch auf einer provisorischen Fußgängerbrücke erreichen konnten, war irgendwann Schluss mit geschäftlichem Gewinn. Das inzwischen denkmalgeschützte Haus mit der wuchtigen Fassade wurde zugemacht und umgebaut. Um am 18. Mai 1972 als "Galeria Kaufhof Am Stachus" wieder eröffnet zu werden.

Die Begeisterung war groß. Auf 11.800 Quadratmetern voll klimatisierter Verkaufsfläche über 120.000 Artikel: von der Feinkost im Tiefparterre über den Jogginganzug bis zum Klappfahrrad. "Tausende von Luftballons, Lebkuchenherzen und Olympia-Lotterielose empfingen die ab 7.30 Uhr anstehenden Kunden," erinnert sich eine Verkäuferin. "Tausende haben sich dann durch die vier Stockwerke geschoben, teilweise gab es Staus."

