"Ich bin erst seit kurzem dabei, die Mannschaft hat viel Potenzial, aber muss noch eins lernen", analysierte Can: "Wenn man in Führung geht, muss man - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen." Das 3:4 sei "genau das Spiel" gewesen, "was man über Dortmund sagt", erklärte er weiter: "Man führt, spielt schönen Offensivfußball, aber defensiv müssen wir alle zusammen besser stehen." Cans Erkenntnis: "So gewinnt man keine Spiele." Damit brachte der Deutsch-Türke die Dinge ziemlich genau auf den Punkt.