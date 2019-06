Funktioniert Reisen immer?

Eine Garantie ist es natürlich nicht. Man muss schon offen dafür sein, Leute kennenzulernen. Der Lernprozess besteht darin, zu erfahren: Leben geht auch ganz anders.

Wie lange waren Sie weg?

Insgesamt vier Jahre.

Carlo Reumont: Diese Fragen sind entscheidend

Mussten Sie keine Erwartungen erfüllen?

Nein, da hatte ich Glück. Aber ich habe mir selber Druck gemacht, erfolgreich zu sein.

Welche Rolle spielt Erfolg heute für Sie?

Es ist schon auffallend, dass das Verständnis von Erfolg heute so sehr auf Status und Geld beruht. Entscheidend ist doch die Frage: Was will ich aus meinem Leben machen? Wie will ich leben? Wie stelle ich mir mal meinen Alltag vor?

Sind Sie zufrieden mit Ihrem beruflichen Werdegang?

Absolut. Ich arbeite heute freiberuflich für eine Firma, die Investoren hilft, Märkte zu analysieren. Meine Arbeit ist sehr interessant und entspricht mir. Parallel baue ich eine eigene Golfschule auf.

Lesen Sie hier: Abitur geschafft - und was nun?