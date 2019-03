Baustelle in Trudering

In Trudering wird an der Kreillerstraße, der Wasserburger Landstraße und der Bajuwarenstraße die Fahrbahnfläche erneuert, und zwar in Nachtarbeit. Bis Mitte April 2019 wird der Verkehr deshalb an der Wasserburger Landstraße und Kreillerstraße zwischen 20 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen auf je eine Geradeaus-Spur reduziert. Die Abbiegebeziehungen bleiben.