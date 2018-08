Der Floßkanal wurde im 19. Jahrhundert für die Isar-Flößer gebaut. Er führt zur Floßlände, an der die Flöße anlanden, die heute nur noch zu Unterhaltungszwecken aus Wolfrathshausen kommen. Der Kanal zweigt vom kurz vorm Hinterbrühler See vom Isar-Werkkanal ab. An seiner Einfahrt regelt eine Ampel die Zufahrt für die Flöße.

Er dient außerdem als offizielle Kanustrecke. An der Einmündung in die Floßlände, die breiter ist als der Kanal, so dass das Wasser dort ruhiger fließt, gibt es eine stehende Welle, die von Surfern genutzt wird, als zweite, kleinere Surfwelle in München, nach dem Eisbach.

