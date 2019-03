"Die Zeit hat sich total verändert. Wenn du heute Klartext sprichst, ist ein Shitstorm fast unausweichlich", sagt Hoeneß im Interview mit dem Vereinsmagazin "51" und erklärt: "Für mich waren die Reaktionen im Herbst auf einige meiner Aussagen ein tiefer Einschnitt in meinem Leben." Aus der Zeit nach der Pressekonferenz hat der Bayern-Macher seine Lehren gezogen, in Zukunft wolle er sich daher mehr zurückhalten. "Früher war ich in den Talkshows ein gern gesehener Gast - weil ich Klartext geredet habe. Aber das ist heute nicht mehr erwünscht", meint Hoeneß, der es bedauert, "dass die Leute bei Klartext so empfindlich geworden sind. Dadurch wird die Welt nicht verbessert."