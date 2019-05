München - Kapitän Manuel Neuer glaubt an einen Einsatz für den FC Bayern im DFB-Pokal-Finale am kommenden Samstag (20 Uhr, ARD und im AZ-Liveticker) in Berlin. "Ich gehe davon aus, dass ich gegen Leipzig wieder im Tor stehen werde, wenn alles gut geht jetzt diese Woche", sagte der 33 Jahre alte Nationaltorhüter am Samstagabend nach dem Gewinn der Meisterschaft.