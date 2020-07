Noch in der Nacht entdeckten Beamte denselben Mann schlafend am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Als sie seine Personalien feststellen wollten, wurde der 21-Jährige laut Bundespolizei ausfallend und griff die Einsatzkräfte mit Schlägen und Tritten an. Eine alte Wunde am Arm des Mannes ging bei der Auseinandersetzung wieder auf und blutete so stark, dass die Uniformen der Einsatzkräfte laut Bericht blutverschmiert waren. Der Mann ist wegen mehrerer Delikte polizeibekannt.