Einmalige Ausgabe Bestätigt: Thomas Gottschalk kehrt 2020 mit "Wetten, dass..?" zurück

Bereits Ende Juli 2018 hatte der "Spiegel" berichtet, dass Moderator Thomas Gottschalk (68) im Jahr 2020 anlässlich seines 70. Geburtstags noch einmal die ZDF-Show "Wetten, dass..?" moderieren werde. Nun hat der Sender diesen Plan bestätigt. Im Interview mit "goldenekamera.de" erklärte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Wer Spaß an Stadtwetten, Baggern und viel Thomas Gottschalk hat, sollte im Mai 2020 bei uns einschalten - weil wir Gottschalks Geburtstag in Form einer Show feiern, die durchaus noch einmal das wird, was viele Zuschauer denken und hoffen."