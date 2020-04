4. Ich halte mich zu Beginn der Beschränkung nicht am Wohnort auf. Wie komme ich nach Hause? Muss ich nach Hause?

Die Rückkehr nach Hause ist ein triftiger Grund und somit von der Verfügung gedeckt. Sollten Sie sich derzeit an einem anderen Ort aufhalten (zum Beispiel in der Wohnung der Freundin in einer anderen Stadt), kann es sinnvoll sein, dortzubleiben.