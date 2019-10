DB leistet sich Fauxpas bei Zeitumstellung

Dem Bericht zufolge ist einem Fahrgast der Fehler aufgefallen: Er stand am Sonntagvormittag in der Gleishalle und entdeckte die fehlerhafte Zeit auf einer Anzeigetafel. Denn der EC nach Frankfurt, der planmäßig um 9.47 Uhr abfahren sollte, war zwar vor Ort, augenscheinlich um 10.47 Uhr jedoch immer noch nicht losgefahren, wie die große Bahnhofsuhr neben der Tafel anzeigte. Was zunächst wie eine Verspätung aussah, war also lediglich ein Fauxpas der Bahn.