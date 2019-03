Gefrees - Auf der A9 zwischen Gefrees und Marktschorgast (Lkr. Kulmbach) ist am Mittwochmorgen ein Lastwagenfahrer verletzt worden. Nach ersten Informationen fuhr ein Lastwagen in einem anderen, der am Ende eines Staus angehalten hatte. Bei dem Aufprall wurde das Führerhaus des nachkommenden Lastwagens eingedrückt.