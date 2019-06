Mario Mandzukic: Einst FC Bayern, jetzt BVB?

Mario Mandzukic, 33 Jahre, Juventus Turin: Zwischen 2012 und 2014 spielte der Kroate für den FC Bayern wurde 2013 mit den Münchnern Triple-Sieger. Sein Ansehen in der Bundesliga ist nach wie vor hoch. In der vergangenen Saison hat der Vize-Weltmeister in 25 Einsätzen in der italienischen Serie A neun Tore erzielt, sieben weitere Treffer vorbereitet. Er war damit gefährlicher als Paulo Dybala (fünf Tore) oder Ex-Bayer Douglas Costa (nur ein Treffer).