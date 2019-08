Und Fitzek fügte hinzu: "Wenn wir also sagen, dass wir uns weiterhin sehr gut verstehen, schätzen, respektieren und auf ewig und unverrückbar einen Platz im Herzen des anderen haben, ist das keine leere Phrase. Wir werden, wenn auch in Zukunft auf einer anderen Ebene, für immer miteinander verbunden bleiben. Und das nicht nur wegen unserer Kinder, die das Beste sind, was uns im Leben passieren konnte." Das Paar hatte laut der Website des Autors 2010 am Grand Canyon geheiratet. Zur Familie gehören drei Kinder im Alter von sechs, sieben und acht Jahren.