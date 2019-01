Was sagen die Kritiker des Volksbegehrens für Artenschutz?

Das deutlichste Nein zum Volksbegehren kommt vom Bayerischen Bauernverband, der von einem "Bauernbashing" spricht und vor allem die geforderten Mindestflächen für den Öko-Anbau kritisiert. Der Bauernverband prüft mittlerweile intern, inwieweit gegen das Bienen-Volksbegehren rechtlich vorgegangen werden kann.

Wie steht die Staatsregierung zum Volksbegehren für Artenschutz?

Grundsätzlich wolle sich die Staatsregierung heraushalten, sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Allerdings sehe seine Partei das Begehren "sehr skeptisch". Es könne "dazu führen, dass insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe auf Dauer aufgeben werden". Und das seien die, die sich vor allem um den Naturschutz kümmerten, so der CSU-Vorsitzende.

Man werde jetzt abwarten, wie sich das Volksbegehren entwickle, und sich dann damit auseinandersetzen. Söder deutete aber an, man könne dann einen umfassenderen Gegenentwurf vorlegen, einen "größeren Wurf" machen – "und zwar so, dass Bienen und Bauern gerettet werden".

Wie wird aus diesem Volksbegehren ein Volksentscheid?

Bis 13. Februar müssen sich zehn Prozent der stimmberechtigten Bayern in den Rathäusern in Listen eintragen. Benötigt werden fast eine Million Stimmen. Kommen diese zusammen, ist der Landtag am Zug: Er kann den Vorschlag zur Gesetzesänderung – so wie er ist – annehmen oder das Begehren ablehnen. Im zweiten Fall sind wieder die Bürger dran: Bei einem Volksentscheid dürfen dann alle Stimmberechtigten mit Ja oder Nein über den Vorschlag abstimmen, die Politik könnte nicht mehr daran rütteln.

Der Landtag hat aber auch die Möglichkeit, dabei über einen alternativen Gesetzentwurf abstimmen zu lassen – darauf dürfte es im Fall der Fälle, das zeigten Söders Äußerungen, hinauslaufen. Ein denkbarer Termin für den Entscheid wäre der 26. Mai 2019, an dem in Deutschland auch die Europawahl stattfindet.

Wer kann sich am Volksbegehren für Artenschutz beteiligen?

Unterschreiben können deutsche Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt und seit mindestens drei Monaten in Bayern gemeldet sind. Eintragen müssen sie sich dabei in den Rathäusern ihres ersten Wohnsitzes oder in Zweigstellen – diese finden Sie hier. Wer an einem anderen Ort in Bayern unterschreiben will, kann online einen Eintragungsschein bei seiner Gemeinde herunterladen und mit diesem auch in anderen Rathäusern seine Signatur abgeben.

Volksbegehren für Artenschutz: Wo kann man in München unterschreiben?

Münchner Rathaus, Marienplatz 8: Die Unterschriften-Listen liegen Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr aus, an den beiden Samstagen von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag, 10.2., von 10 bis 16 Uhr und am Mittwoch, 13.2., von 8 bis 20 Uhr.

Außerdem können Sie hier unterschreiben:

KVR, Ruppertstraße 19

Bezirksinspektion Mitte, Tal 31

Bezirksinspektion Nord, Hanauer Str. 56

Bezirksinspektion Ost, Friedenstraße 40

Bezirksinspektion Süd, Implerstraße 9

Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486

Die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie hier. Wichtig: Bringen Sie Ihren Ausweis mit!