Welche Schönheits-OPs hatte Carmen Geiss bereits?

In einem früheren Interview gab die Millionärsgattin bereits zu, dass sie ihre Brüste hat machen lassen. Andere Eingriffe wie etwa Botox-Behandlungen soll es bei ihr bislang noch nicht gegeben haben, wie sie im Gespräch mit "Bunte" betont: "Die Leute denken ja ohnehin, dass ich operiert bin bis zum Gehtnichtmehr. Was so nicht stimmt! Aber jetzt bin ich in dem Alter, in dem man wirklich mal was für sich tun kann."