Eine Kandidatin muss gehen "GNTM 2019": Toni Garrn bringt Heidi Klums Mädchen das Laufen bei

Auch beim anschließenden Laufsteg-Training mit Supermodel Toni Garrn (26) gehören die beiden zu den Schwächeren. Während Garrn an Jasmins Walk so einiges auszusetzen hat, sticht ihr ein anderes Mädchen hingegen direkt ins Auge. Kandidatin Simone überzeugt sie auf ganzer Linie. Es folgt jedoch der Tiefschlag.

Alle gegen Simone

Wegen Magenkrämpfen und Übelkeit muss die 21-Jährige im Krankenhaus behandelt werden. Eine Spritze gegen die Schmerzen soll ihr helfen. Mitleid von der Konkurrenz kann Simone bei ihrer Rückkehr in die Modelvilla allerdings nicht erwarten. Sie unterstellen ihr überzogenes Verhalten und Drama. Die Kandidatin versteht die Welt nicht mehr, bleibt sich und ihrer Teilnahme an "Germany's next Topmodel" aber treu. "Ist mir egal, ob ich hier nicht reinpasse", schluchzt sie im Telefonzimmer, "ich bin hier, um ein professionelles Model zu werden".

Ein Mädchen muss gehen

Was Heidis Mädchen in der Haute-Couture-Woche gelernt haben, zeigt sich wie immer beim Entscheidungswalk. In glamourösen Roben von Star-Designer Christian Siriano (33) schreiten sie unter den Argusaugen von Heidi Klum und Toni Garrn über den Laufsteg. Sayana, Alicija (18), Theresia (26), Lena (17), Tatjana (22), Julia (23), Sarah (20), Simone (21), Cäcilia (19) und Caroline (21) überzeugen auf Anhieb. Auch Melissa und Jasmin kommen trotz schwacher Wochenleistung weiter.

Für Justine (20), Vanessa, Luna (21) und Enisa (24) wird es hingegen eng. Alle vier haben in Woche sechs keinen einzigen Punkt holen können - sie wackeln. Als erstes aus der Situation erlöst wird Enisa. Sie erhält von Gastjurorin Toni Garrn die Wild Card für die nächste Runde. Und auch Justine und Vanessa bekommen von Heidi Klum noch eine zweite Chance. Für Luna ist die Reise bei "Germany's next Topmodel" jedoch zu Ende.