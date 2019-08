München – Fusionsküche ist ja in aller Munde – der argentinische Koch, der in Japan gelernt hat und so zwei Stile zusammen bringt, ruft kein Erstaunen mehr hervor. Eine bewährt fusionierte Küche und mein liebstes Fast-Fusions-Food ist Tex-Mex, das sich aus Texas sowie dem nördliche Teil Mexikos zusammensetzt. Meist wird es in wunderbar bunten Lokalen auf die Hand serviert mit Bohnen, Reis, scharfen Gewürzen in Tortillas, Burritos und wie die Fladen alle heißen.