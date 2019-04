Eine ehrliche Haut Daniela Katzenberger: Ihre Optik überlässt sie nicht dem Zufall

Die Haare

Neben den Extensions ist es auch die Farbe ihrer Haare, die zum Markenzeichen Daniela Katzenberger gehört. Dabei ist sie statt Platinblond eigentlich eine brünette Schönheit, wie sie immer mal wieder auf Kinder- und Jugendfotos zeigt. Doch sie mag den hellen Farbton und bleibt wohl auch dabei: "Ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf", erklärte sie Ende 2018 in einem Post bei Instagram. Sie gefalle sich mit blonden Haaren und werde deswegen "auch in Zukunft an meiner Haarfarbe nichts ändern". Um ihre Aussage noch einmal zu untermauern, beendete sie die Nachricht an die Follower mit dem Hashtag "#einmalblondimmerblond".