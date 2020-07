Auf über neun Hektar Fläche erstreckt sich der große Park mit Teich, ein Koi-Teich, ein Ausflug nach Bhutan ist möglich, nach Japan und China und in einen Kräutergarten, wo etwa Bärwurz neben Chinesischer Tee-Chrysantheme wächst. Wirth hat mit dem Beginn des Parks seine Liebe zur Pflanzenaufzucht entdeckt, "ich rede täglich mit den Pflanzen und habe jeden Tag eine andere Lieblingsblume", sagt er schmunzelnd. Der Garten, in dem sie wachsen, ist kein kitschig-überdrehtes Asia-Disneyland, sondern eine respektvolle Hommage, ein unaufdringliches Angebot, in die echte Kultur und Kunst Südasiens einzutauchen. Und eben in erster Linie ein Ort zum Durchatmen, zum Schauen, zum Erleben, wie Wirth sagt, "kein Show-Garten".

Es riecht nach Holz und nassem Gras. In der Nähe des Pavillons mischt sich der unverkennbar süße Geruch von Räucherstäbchen darunter, den der Wind, der die vielen bunten Gebetsfahnen an ihrem Band hoch über dem Tempel flattern lässt, zum Besucher trägt. Nicht nur dieser Duft kitzelt nach dem etwa zweistündigen Spaziergang noch ein Weilchen in der Nase. Es bleibt auch ein Gefühl. "Garten der Glückseligkeit" heißt das Buch über den Nepal-Himalaya-Park. Der Titel passt.

Für Besucher ist der Nepal-Himalaya-Park derzeit montags und samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter nepal-himalaya-pavillon.de.

