"Es geht - wie bei so vielem im Leben - um die Menge, die Dosis", erklärt Dr. med. Sabine Zenker, die in München als Fachärztin für klassische und ästhetische Dermatologie eine Praxis betreibt, im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Darüber sollte sich jeder im Klaren sein: Alkohol ist ein Gift, das der Körper wieder abbauen muss."