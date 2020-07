Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befürchtet, dass es in diesem Sommer zu einem Anstieg der tödlichen Badeunfälle in Deutschland kommen wird. Grund dafür sei auch das Coronavirus: "Aufgrund der strengen Zugangsregeln in Freibädern weichen viele Menschen auf unbewachte Seen und Flüsse aus. Durch die Corona-Pandemie fand außerdem lange Zeit kein Schwimmunterricht statt, sodass viele Kinder nicht ausreichend geschult sind", sagt Andreas Paatz, Bundesleiter der DRK-Wasserwacht.