Kate lobte die Einrichtung dafür, dass dort während des Corona-Lockdowns die Hilfe für Suchtkranke fortgesetzt werde. "Das Besorgniserregende" seien die Menschen mit Suchtproblemen, die nicht um Hilfe bitten oder das Gefühl haben, sie können sich niemanden anvertrauen. Daher sei es wichtig, dass all jene Menschen wissen, dass sie in dieser schwierigen Zeit auf Unterstützung zählen können - ganz gleich ob vor Ort in der Einrichtung oder aus der Ferne.