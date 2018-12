Und tatsächlich ließ Rummenigge die Tür dann offen für Ribéry: "Ich habe auch schon immer gesagt, dass es keine zu alten Spieler gibt, sondern nur gute und weniger gute Spieler gibt. Und er ist ein sehr guter Spieler. Wir werden also sehen, was passieren wird – vor allem, wenn er so weiterspielt wie zuletzt", sagte der Vorstandsboss.

Doch die starken Leistungen des Franzosen sorgen auch im Ausland für Anerkennung: Wie die türkische Zeitung "Fanatik" zuletzt berichtete, soll Galatasaray Istanbul an einer Verpflichtung interessiert sein. Ribéry spielte schon zu Beginn seiner Karriere in der türkischen Metropole. 2005 lief er für ein halbes Jahr im Trikot von Galatasaray auf, legte in 14 Pflichtspielen fünf Treffer auf und gewann mit den Türken dabei den nationalen Pokal. Geht es aber nach den AZ-Usern, soll er nur noch das Trikot des FC Bayern tragen.